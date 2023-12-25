Kayserispor'da Kemen sözleşmesini tek taraflı feshetti

Trendyol Süper Lig ekibi Mondihome Kayserispor'un Kamerunlu orta saha oyuncusu Olivier Kemen sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da Kemen sözleşmesini tek taraflı feshetti
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25 Aralık 2023 12:25
Trendyol Süper Lig ekibi Mondihome Kayserispor'un 27 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Olivier Kemen'in alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshettiği iddia edildi.

KayserisporTV'nin haberine göre, Olivier Kemen'in menajerlik şirketi, Kayserispor ile olan sözleşmesini alacaklarına karşılık tek taraflı feshetti. Oyuncu şu anda Paris'te bulunuyor.

13 maçta forma giydi

Kayserispor 2021-22 sezonun başında Fransa 3. Lig kulübü Chamois Niortais'ten transfer ettiği Olivier Kemen, bu sezon sarı kırmızılı formayla 13 karşılaşmada forma giyip 2 gol kaydetti. Güncel pisaya değeri 2.4 milyon euro olan 27 yaşındaki orta saha Kamerun Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası geniş kadrosuna davet edilmişti.

İlk golünü 1 ay önce atmıştı

Olivier Kemen, Kayserispor formasıyla ilk golünü Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK karşısında kaydetmişti.

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