Kayserispor'da Hikmet Karaman'ın yerine 3 aday

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Hikmet Karaman'nla yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük için 3 isim gündeme geldi.



Ziraat Türkiye Kupası ikincisi Kayserispor, sözleşmesi sona eren teknik direktör Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılılarda Hikmet Karaman'la yeni sezon için yapılan görüşme olumsuz sonuçlandı.



Kayseri ekibinde ilk aday Karagümrük'ten ayrılan Volkan Demirel. Listede Hatayspor'la yollarını ayıran Ömer Erdoğan ve Çağdaş Atan da var.





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