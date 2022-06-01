Kayserispor'da Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, sözleşmesi sona eren teknik direktör Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Hikmet Karaman'ın sözleşmesinin 31 Mayıs itibarıyla sona erdiği belirtildi.
Açıklamada, "Hikmet Karaman ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Hikmet Karaman'ın sözleşmesinin 31 Mayıs itibarıyla sona erdiği belirtildi.
Açıklamada, "Hikmet Karaman ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
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