Kayserispor'da Hikmet Karaman'dan takıma uyarı!

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor'da futbolcular hafta sonunda verilen izin sonrasında ilk çalışmalar kulüp tesislerinde gerçekleştirildi. Takımda son 5 haftadır alınan mağlubiyetlerin moral bozukluğu vardı. Özellikle son oynanan ve Fenerbahçe karşısında etkisiz bir oyun ortaya koyan futbolcuların, yaptıkları hatalar konusunda Teknik Direktör Hikmet Karaman oynanan maçın analizi yaparak futbolculara tek tek hatalarını gösterdi.



Aynı hatalara düşülmemesi gerektiğinin altını kalın bir şekilde çizerek belirten Karaman futbolcularla daha sonrasında idmanda tek tek ilgilendi. Bazı isimlerle yakından ilgilenen Karaman, Göztepe maçının kendileri için ne kadar önemli olduğunu burada bir kez daha belirtmiş oldu. Ligin alt tarafında yer alan takımlarla aradaki farkın açılması gerektiğini ifade eden Karaman, iyi oyunla 3 puana ulaşan tarafın kendileri olacaklarına ve bu konuda taraftarında kendilerine güvenmesini istedi.



Takımda hafif sakatlıkları bulunan isimlerin de daha sonrasında çalışmalara katılması ile Göztepe maçı hazırlıkları tesislerde başlamış oldu. (Kayseri Haber)



