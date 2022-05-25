Kayserispor'da hedef ikinci kez kupayı kazanmak

"Önce kupa sonra Avrupa"

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor'u yenerek 14 yıl sonra kupayı yeniden müzesine götürmeyi hedefliyor.Kayseri temsilcisi 3. turda Artvin Hopaspor'u 3-0 yenerek başladığı kupa maratonunda, 4. turda Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü, 5. turda da 68 Aksaray Belediyespor'u 4-0'lık skorlarla eledi.Son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Kayseri ekibi, sarı-lacivertlileri deplasmanda 1-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde Beşiktaş'ı 2-1'le kupanın dışına iten sarı-kırmızılılar, yarı finalde Trabzonspor'un rakibi oldu. İlk maçta deplasmanda 1-0 yenildiği Trabzonspor'u rövanşta sahasında 4-2 mağlup eden Kayserispor, tarihinde ikinci kez finale yükselme başarısı gösterdi.Sarı-kırmızılı ekip, 2007-2008 sezonunda 7 Mayıs 2008'de ilk kez oynadığı final maçında Gençlerbirliği'ne penaltılarda üstünlük kurarak kupaya uzanmıştı.Kayseri ekibi, normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz tamamlanan maçta, tarihe geçen seri penaltılarda rakibini 11-10 mağlup etmişti.Sonraki sezonlarda kupada 4 kez çeyrek final oynayan Kayserispor, 14 yıl sonra kupayı ikinci kez müzesine götürmek için mücadele edecek.Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor arasındaki final maçını Halil Umut Meler yönetecek.Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, AA muhabirine, Kayserisporluların 14 yıl sonra yeniden final heyecanını yaşadığını söyledi.Final karşılaşmasının centilmenlik içerisinde geçmesini temenni eden Gözbaşı,dedi.Gözbaşı, Kayserispor taraftarlarının final karşılaşması için İstanbul'da güzel bir organizasyonla takımlarını destekleyeceklerini ifade etti.Başkan Berna Gözbaşı'nın 3 yıl önce kapanmak üzere olan bir kulübün başına geçtiğine, şimdi ise Türkiye Kupası'nda final oynadıklarına dikkati çeken Gözbaşı, şunları kaydetti: