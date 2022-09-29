Kayserispor'da hazırlıklar devam ediyor

Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak Kayserispor bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da hazırlıklar devam ediyor
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29 Eylül 2022 19:56
Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına cuma devam edecek.

 

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