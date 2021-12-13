Süper Lig'in 16. Haftasında Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Kayserispor'da hayal kırıklığı yaşanıyor. Rakibi karşısında iki kez öne geçmesine rağmen son dakikalarda kalesinde gördüğü art arda gollerle sahadan 4-2 mağlup ayrılan sarı kırmızılı ekipte moraller bozuldu.



KARAMAN'A TEPKİ VAR



Kayseri basını, hem oyunu hem de teknik Direktör Hikmet Karaman'ı ağır eleştirdi. Karaman'ın istifa etmesi gerektiğini okuyucuları ile paylaşan yerel basın, sosyal medya hesaplarındaki tepkileri de sayfalarına taşıyarak taraftarların ortak sesi oldu.



İSTİFA ETMELİ



Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın oyuncu değişiklikleri konusunda yaptığı büyük hatalar neticesinde mağlubiyetin kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan yazarlar ise artık istifanın şart olduğunu köşe yazılarına taşıdılar.



BECERİKSİZ YÖNETİM



Beşiktaş karşısında kalesinde son 7 dakikada gördüğü 3 gol ile ağır bir yenilgi alan Kayserispor'a büyük tepki var. Sosyal paylaşım sitelerinden sitem eden taraftarlar yönetimi de topa tuttu.



Haber: Faruk AYDEMİR





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