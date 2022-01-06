Kayserispor'da hareketli saatler! İstifalar...

Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor'da hareketli saatler yaşanıyor.



Sarı - kırmızılı kulüpte yöneticiler Tufan Koç ile Erol Çetin yönetimden istifa ettiklerini noter aracılığı ile kulübe bildirdi.



Sağlık sorunları yaşayan ve İstanbul'da tedavi gören asbaşkan Ali Çamlı'nın da istifa ettiği ama yazılı olarak henüz kulübe iletmediği öğrenildi.



Diğer yandan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise istifaları duyduğunu ancak kulübe henüz istifa dilekçesinin ulaşamadığını söyledi.



Başkan Gözbaşı iki yöneticinin istifaları noter aracılığı ile kulübe bildirdiklerini başkalarından duyduğunu, asbaşkan Ali Çamlı'nın ise sağlık problemleri yaşadığını belirtti.



Başkan Gözbaşı, istifaların olması durumunda açıklama yapacağını da ifade etti.



HABER: Faruk Aydemir





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