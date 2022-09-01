Kayserispor'da genel kurul hazırlığı

Spor Toto Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor'da önemli bir gelişme yaşandı. Şirketleşme konusunda önemli bir adım atan yönetim şimdi genel kurul yapma hazırlığı içerisine girdi.



Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın başkanlığında yapılacak olan genel kurulda yönetim listesinde de değişikliğe gidilecek. Başkan Gözbaşı'nın bizzat ilgilendiği genel kurulun, ligin 5. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe maçından sonra yapılacağı öğrenildi.



Diğer yandan listeye girecek isimlerde şu şekilde oluştu:



Berna Gözbaşı, Mehmet Büyükbaş, Bekir Kuzucu, İsa Gün, Ali Çamlı, Mustafa Tokgöz ve Mustafa Gülsoy.



Haber: Faruk AYDEMİR





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