Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Beşiktaş'a 3-0 yenilen Bellona Kayserispor'un ligdeki galibiyet hasreti 10 maça çıktı.



Son olarak geçen sezonun 34. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 2-1 yenen Kayseri temsilcisi, o günden sonra 3 puana hasret kaldı.



Sarı-kırmızılı ekip, galip gelemediği 10 maçın 5'inde puan alamazken 5'nde de rakipleriyle yenişemedi.



Kayserispor, bu periyotta kalesinde 21 gol gördü, 10 kez de rakip ağları havalandırdı.



Sarı-kırmızılı ekip, ligin 8. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak.



