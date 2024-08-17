Kayserispor'da flaş istifa: Ali Çamlı!

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Kulüp yönetilemez hale gelmiştir" diyerek istifa etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da flaş istifa: Ali Çamlı!
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17 Ağustos 2024 21:53
Son güncelleme 17 Ağustos 2024 21:55
Süper Lig ekibi Kayserispor'da Sivasspor maçının ardından flaş bir istifa kararı alındı. 

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı görevini bıraktı. 

Ali Çamlı, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kulüp yönetilemez hale gelmiştir" diyerek istifasını dile getirdi.

Çamlı ayrıca, "Sosyal medya kabadayıları var ya. Kulübe sahip çıkacaklar. Burayı pis edenleri temizlemeye davet ediyorum. Kimsenin paralı askeri değilim. Entrika çevirenler. Hodri meydan! Yüzleri varsa çağrıma dönerler." sözlerini sarf etti.

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