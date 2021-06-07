Kayserispor'da Fernandes kararı

Transfer yasağı olduğu için yerinden kımıldayamayan ve sözleşmesi devam eden yabancı oyuncular nedeniyle başı ağrıyan Kayserispor, yeni sezon öncesi kara kara düşünüyor.

, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da Fernandes kararı
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07 Haziran 2021 11:55
Ligin ikinci yarısında 15 kişilik yabancı futbolcu arasına giremeyen ve sarı kırmızılı kulüp ile sözleşmesi devam eden Manuel Fernandes, Wilfried Kanga ve Harrison Manzala gibi oyuncuları elden çıkarmaya çalışan Kayserispor idarecileri, yattıkları yerden para kazanan yabancı oyuncu sayısını düşürebildikleri kadar düşürmeye çalışıyorlar.

BERNA GÖZBAŞI: "GİTMEK İSTİYORSA GİDER"

Kendilerine kulüp bulmaları istenen oyuncuların şuana kadar bunda başarılı olamadıklarını söyleyen Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, hem para verip hem de fesih yapmak istemediklerini belirterek, oyunculara bir şans daha tanımayı düşündüklerini belirtti.

Manuel Fernandes ile ilgili ise ayrıntılı konuşan Gözbaşı," Gitmek istiyorsa gider. Kalmak istiyorsa oynar. Fesih yapmayı düşünmüyorum." diye konuştu.

Haber: Faruk AYDEMİR


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