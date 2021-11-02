Kayserispor'da Fernandes bilmecesi!

Trabzonspor maçından sonra kadroya alınmayan Fernandes'in sakat ve cezalı durumu olmadığı halde antrenmanlara bile çıkmaması dikkat çekiyor.



5 maçta 317 dakika forma giyen ve son olarak Trabzonspor maçında forma şansı bulan Manuel Fernandes'in Teknik Direktör Hikmet Karaman ile antrenmanda kavga ettiği ve bu yüzden yönetim tarafından alınan karar ile kadro dışı bırakıldığı gelen bilgeler arasında.



Kayserispor'da bir türlü istenilen düzeye çıkamayan Fernandes'in bir spor salonunda antrenman yaptığı öğrenildi.



Yukatel Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Manuel Fernandes'in 30 Haziran 2022 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.



Haber: Faruk Aydemir





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