Kayserispor'da Emrah Başsan ve Mustafa Pektemek sıkıntısı

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşacak Kayserispor'da Emrah Başsan ve Mustafa Pektemek sıkıntısı yaşanıyor.

Haber; Sporx.com
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Kayserispor'da Emrah Başsan ve Mustafa Pektemek sıkıntısı
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17 Şubat 2022 12:29
Yukatel Kayserisporlu Emrah Başsan 1 ay forma giyemeyecek. Kayserispor'un orta alanının önemli isimlerinden Başsan, 4 maç takımından uzak kalacak.

Diğer yandan Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşacak Kayserispor'da Mustafa Pektemek'in koronavirüse yakalandığı açıklandı. Sarı kırmızılı takımın forvet futbolcularından Mustafa Pektemek'in ailesinde koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine gerçekleştirilen testin pozitif olduğu öğrenildi.

Sakatlığından ötürü takımdan uzak kalan Dimitrios Kolovetsios, Gustavo Campanharo ve Abdulkadir Parmak ise takıma katıldı.

HABER: FARUK AYDEMİR

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