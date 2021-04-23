Kayserispor'da Cristian Sapunaru ile yollar ayrıldı

Kayserispor'da Rumen futbolcu Cristian Sapunaru sezonun soına ermesine kısa bir süre kala takımdan ayrıldı.



Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yaptığı görüşmede "Eğer beni bu sezon kadroda düşünmüyorsanız gidebilirim" diyen Sapunaru, "Bu sezon için kadroda düşünmüyorum" yanıtı alınca başkan Berna Gözbaşı ile görüştü ve sarı-kırmızılı takıma veda etti.



Ayrılığın ardından açıklama yapan Sapunaru, şu ifadeleri kullandı;



"3,5 yıl boyunca burada evimde gibi hissettim. Kariyerimin güzel bir dönemiydi ve bana sunulan tüm sevgi ve destek için minnettarım! Biliyorum hala 1 yıl daha sözleşmem var ama gelecekte neler olacağını kimse bilmiyor. Kayserispor'un kaptanı olmaktan ve tüm bu dönemde harika takım arkadaşlarımın olmasından onur duydum! Bugün teknik direktör tarafından artık takımın bir parçası olmadığım bildirildi. Antrenör kararına saygı duyuyorum, katılmasam bile saygı duymak zorundayım. Çünkü kulübe saygı duyuyorum. Başarılar diliyorum ve her zaman kalbimle Kayserispor'u destekleyeceğim."



Bu sezon 25 maçta görev yapan, 20 maça ilk 11'de başlayan Sapunaru, 19 Mart'taki Fatih Karagümrük maçından bu yana Kayserispor'da forma giyemedi. Sapunaru, Karagümrük maçından önce en son 2 Mart'taki Ankaragücü' maçına 11'de başladı ve sonra 4 karşılaşmada yedek kaldı.



