Kayserispor'da büyük endişe!

Yukatel Kayserispor'da Olağanüstü Genel Kurul 10 Aralık 2022 Cumartesi günü yapılacak. Yeni yönetimin belirleneceği genel kurulda ayrıca Kayserispor'un 1 Milyar TL'yi geçen borcu ele alınacak.



Tarihinde görmediği gelirleri kasasında gören ancak yeni yönetimle birlikte yapılan bilinçsiz harcamalar nedeniyle borcu kat kat artarak 1 Milyar TL'yi geçen Kayserispor Kulubü adeta borç batağına sürüklendi.



Başkan Berna Gözbaşı'nın çaresiz kalarak başkanlığı bırakmak zorunda kaldığı sarı kırmızılı kulüpte mali krizin aşılıp aşılamayacağı endişesi oluştu.



Transfer tahtasının kapalı olması, bazı oyuncuların sözleşmelerinin sona erecek olması ve 1 Milyar TL'yi geçen borçla birlikte inanılmaz bir çıkmaza sürüklenen Kayserispor'da yönetim zafiyeti tartışmaları da beraberinde geldi. Yeni yönetimin belirleneceği Olağanüstü Genel Kurul da koltuğa oturacak yeni başkanın tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldıracak bir güce sahip olması için seçici isimler üzerinde duruluyor.



Şuana kadar resmi olarak Başkan adayı çıkmazken, önümüzdeki günlerde Kayseri'nin önde gelen isimleri tarafından belirlenecek yeni yönetimin kamuoyu ile paylaşılacağı öğrenildi.



HABER: Faruk AYDEMİR





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