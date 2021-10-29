Kayserispor'da Bernard Mensah şoku

Kayserispor, Bernard Mensah'ın sağ diz ön çapraz bağ, iç menisküs ve iç yan bağ yaralanması geçirdiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da Bernard Mensah şoku
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29 Ekim 2021 21:24
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un önemli oyuncularından Bernard Bensah'ın sakatlandığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugünkü antrenmanda sakatlık yaşayan Mensah'ta sağ diz ön çapraz bağ, iç menisküs ve iç yan bağ yaralanması tespit edildi.

Tedavisine başlanan Mensah'ın uzun bir süre takımdan ayrı kalacağı ifade edildi.


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