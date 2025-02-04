Kayserispor'da Bahoken'e af çıktı!

Kayserispor'da Stephane Bahoken'e af çıktı.



Kayserispor, Sivasspor maçında takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya fiziki müdahalesi sonrası kadro dışı bırakılan Bahoken'in affedildiğini ve takıma geri döndüğünü açıkladı.



Bahoken, Cardoso'ya saldırısı sonrası 3 maçtan men cezası almıştı.



Kayserispor'un açıklaması şu şekilde:



"25.01.2025 tarihinde oynanan Net Global Sivasspor maçı sonrası kadro dışı bırakılan oyuncumuz Stéphane Bahoken, oyuncumuz Miguel Cardoso ve ailesinden, tüm takım arkadaşlarından, yönetim kurulumuz ve camiamızdan özür dileyerek üzüntüsünü dile getirmiştir.



Sportif Direktörümüz ve Teknik Direktörümüzün raporları sonrasında; Başkanımız ve yönetim kurulumuz, kesilecek para cezası baki kalarak, oyuncumuzun affedilerek takıma dönmesine karar vermiştir."



