Kayserispor'da Bahoken'e af çıktı!

Kayserispor, takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya fiziki müdahalesi sonrası kadro dışı bırakılan Stephane Bahoken'in affedildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kayserispor'da Bahoken'e af çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2025 19:11
Kayserispor'da Stephane Bahoken'e af çıktı.

Kayserispor, Sivasspor maçında takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya fiziki müdahalesi sonrası kadro dışı bırakılan Bahoken'in affedildiğini ve takıma geri döndüğünü açıkladı.

Bahoken, Cardoso'ya saldırısı sonrası 3 maçtan men cezası almıştı.

Kayserispor'un açıklaması şu şekilde:

"25.01.2025 tarihinde oynanan Net Global Sivasspor maçı sonrası kadro dışı bırakılan oyuncumuz Stéphane Bahoken, oyuncumuz Miguel Cardoso ve ailesinden, tüm takım arkadaşlarından, yönetim kurulumuz ve camiamızdan özür dileyerek üzüntüsünü dile getirmiştir.

Sportif Direktörümüz ve Teknik Direktörümüzün raporları sonrasında; Başkanımız ve yönetim kurulumuz, kesilecek para cezası baki kalarak, oyuncumuzun affedilerek takıma dönmesine karar vermiştir."

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery