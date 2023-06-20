Kayserispor'da ayrılık ihtimali gündemde

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, kafaları karıştıran bir açıklama yaptı. "Yeni şeyler söylemek lazım" diyen Atan'ın bu açıklaması, taraftar arasında endişeye sebep oldu ve 'Çağdaş Atan gidiyor mu' sorusunu akla getirdi.

, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da ayrılık ihtimali gündemde
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20 Haziran 2023 14:41
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da işler sarpa sardı. Transfer yasağının devam etmesi, Çağdaş Atan'ın da sabrını taşırdı Atan, yaptığı açıklamada "Yeni şeyler söylemek lazım" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sosyal medya üzerinden açıklamasında sezonu değerlendirdi ve Kayserispor'un nereden nereye geldiğini açıkladı. Genç çalıştırıcı, "Eski söylemler dünde kaldı. Bugün yeni şeyler söylemek lazım" diyerek, yönetime mesaj göndermiş oldu.

Kayserispor'u transfer yasağında ligde tutmayı başaran Çağdaş Atan, taraftarların Kayserispor'da en sevdiği isimler arasında yer alıyor. Atan'ın açıklamasına karşın sarı-kırmızılı kulüpten henüz bir açıklama gelmedi. [Kayseri Haber]

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