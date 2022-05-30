Kayserispor'da 9 veda birden

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da 9 oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Oyuncularla devam edilip edilmeyeceği hafta başında alınacak kararın ardından belli olacak.

, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da 9 veda birden
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30 Mayıs 2022 15:15
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu sona erdi. Kayserispor'da 9 futbolcunu sözleşmesi sona erdi.

Yeni sezon öncesi Kayserispor'da sözleşmesi sona eren isimler şu şekilde:

* Abdulkadir Parmak

* Mert Çetin

* İbrahim Akdağ

* Kolovetsios

* Silviu Lung

* Yasir Subaşı

* Mustafa Pektemek

* İlhan Parlak

* Cenk Gönen

Sözleşmesi biten oyuncularınla devam edilip edilmeyeceği hafta başında belirlenecek olan yol haritasının ardından karar verilecek. (Kayseri Haber Gazetesi)

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