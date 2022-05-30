Kayserispor'da 9 veda birden

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu sona erdi. Kayserispor'da 9 futbolcunu sözleşmesi sona erdi.
Yeni sezon öncesi Kayserispor'da sözleşmesi sona eren isimler şu şekilde:
* Abdulkadir Parmak
* Mert Çetin
* İbrahim Akdağ
* Kolovetsios
* Silviu Lung
* Yasir Subaşı
* Mustafa Pektemek
* İlhan Parlak
* Cenk Gönen
Sözleşmesi biten oyuncularınla devam edilip edilmeyeceği hafta başında belirlenecek olan yol haritasının ardından karar verilecek. (Kayseri Haber Gazetesi)
Yeni sezon öncesi Kayserispor'da sözleşmesi sona eren isimler şu şekilde:
* Abdulkadir Parmak
* Mert Çetin
* İbrahim Akdağ
* Kolovetsios
* Silviu Lung
* Yasir Subaşı
* Mustafa Pektemek
* İlhan Parlak
* Cenk Gönen
Sözleşmesi biten oyuncularınla devam edilip edilmeyeceği hafta başında belirlenecek olan yol haritasının ardından karar verilecek. (Kayseri Haber Gazetesi)
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