Kayserispor'da 2 yıllık imza

Kayserispor, Talha Sarıarslan'ın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Kayserispor'da 2 yıllık imza
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19 Mayıs 2023 20:10
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, genç futbolcusu Talha Sarıarslan ile sözleşme yeniledi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki santraforun sözleşmesinin 2 yıllığına uzatıldığını bildirdi.

Kayserispor altyapısından yetişen Sarıarslan bu sezon, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maça çıktı. Genç santrafor 19 yaş altı takımıyla ise 9 karşılaşmada şans buldu.

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