30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
20:00
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
17:00
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
18:45
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
16:30
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
16:30
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
2-032'
30 Kasım
Lyon-Nantes
22:45
30 Kasım
Lorient-Nice
19:15
30 Kasım
Le Havre-Lille
19:15
30 Kasım
Angers-Lens
19:15
30 Kasım
Strasbourg-Brest
17:00
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
22:45
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
20:00
30 Kasım
Pisa-Inter
17:00
30 Kasım
Lecce-Torino
0-016'
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
20:30
30 Kasım
Girona-Real Madrid
23:00
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
18:15
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
16:00
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
19:30
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
17:05
30 Kasım
N. Forest-Brighton
17:05
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
17:05
30 Kasım
C.Palace-M. United
15:00
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
21:30
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
19:30
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
17:30
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
16:00
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-049'
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
0-054'
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
22:00

Kayserispor, büyük hasreti son verdi!

Rizespor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor, deplasmanda 240 gün sonra kazandı.

calendar 30 Kasım 2025 13:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kayserispor, büyük hasreti son verdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, ligde 240 gün sonra deplasmanda galibiyet yüzü gördü.

Ligde zor günler geçiren ve 14. haftaya 9 puanla 17. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek rahat bir nefes aldı.

Kayseri temsilcisi, son deplasman galibiyetini 2024-2025 sezonunun 30. haftasında Adana Demirspor'a karşı 2-0'lık elde etmişti.


Deplasmanda galibiyet hasretini 22 hafta sonra dindiren Kayserispor, bu süreçte konuk olduğu 10 karşılaşmada 4 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmaların 6'sında ise rakipleriyle yenişemedi. Bu maçlarda kalesinde 21 gol gören sarı-kırmızılı ekip, 11 kez ise rakip ağları havalandırdı.

Öte yandan Kayserispor, Çaykur Rizespor mücadelesinde elde ettiği 3 puanla bu sezonun 2. galibiyetine ulaşmış oldu.

Çıktığı 14 lig maçının 6'sında yenilen ve 6'sında da rakipleriyle berabere kalan Kayseri temsilcisi, 2 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Kayserispor'un 3 puanla ayrıldığı Çaykur Rizespor maçından önceki tek galibiyeti ise evinde oynadığı ve 3-2 galip geldiği Kasımpaşa karşılaşması almıştı.

- 2 galibiyette Radomir Djalovic imzası var

Sezona başladığı teknik direktör Markus Gisdol ile 8 haftada galibiyete ulaşamayan Kayseri temsilcisi, 9. hafta itibariyle göreve Radomir Djalovic'i getirdi.

Djalovic ile ligde 6 karşılaşmaya çıkan Kayserispor, bu maçlarda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 de beraberlik elde etti. Ligde takımın başında çıktığı 6 haftada 7 puan toplayan Djalovic 1,1 puan ortalamasına ulaştı.

Djalovic yönetiminde çıkılan 6 karşılaşmada sarı-kırmızılı oyunlar, 9 kez rakip ağları havalandırırken kalelerindeki 14 gole engel olamadı.

Puan sıralamasında yükselmeyi hedefleyen Kayserispor, ligin ilk devresinin son 3 maçında puanını yükseltmek için mücadele edecek.

Ligin 15. haftasında yakın rakibi İkas Eyüpspor'a konuk olacak Kayseri temsilcisi, 16. haftada ise evinde Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Kayserispor, ligin ilk devresinin son haftasında ise deplasmanda Tümosan Konyaspor karşısında puan arayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.