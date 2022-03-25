Kayserispor, bu kez bonservisini de istedi!

Devre arasında Trabzonspor'dan kiralanan Abdulkadir Parmak için Yukatel Kayserispor atağa kalktı. Sarı kırmızılı ekip tecrübeli futbolcunun bonservisini almak istiyor.

, Fotoğraf; AA
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Kayserispor, bu kez bonservisini de istedi!
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25 Mart 2022 13:15
Sezonun devre arasında Abdulkadir Parmak'ı Trabzonspor'dan kiralayan Yukatel Kayserispor, başarılı orta saha oyuncusunun bonservisini almak istiyor.

Başkan Berna Gözbaşı'nın Abdulkadir'in performansından çok memnun olduğu ve yakın zamanda Trabzonspor Yönetimi'yle temasa geçeceği öğrenildi.

Sarı-Kırmızılı ekipte gösterdiği istikrarlı performansla alkış alan 27 yaşındaki oyuncu, çıktığı 8 lig maçında 1 gol attı, 2 asist yaptı. (Haber61)

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