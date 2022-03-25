Kayserispor, bu kez bonservisini de istedi!

Sezonun devre arasında Abdulkadir Parmak'ı Trabzonspor'dan kiralayan Yukatel Kayserispor, başarılı orta saha oyuncusunun bonservisini almak istiyor.
Başkan Berna Gözbaşı'nın Abdulkadir'in performansından çok memnun olduğu ve yakın zamanda Trabzonspor Yönetimi'yle temasa geçeceği öğrenildi.
Sarı-Kırmızılı ekipte gösterdiği istikrarlı performansla alkış alan 27 yaşındaki oyuncu, çıktığı 8 lig maçında 1 gol attı, 2 asist yaptı. (Haber61)
Başkan Berna Gözbaşı'nın Abdulkadir'in performansından çok memnun olduğu ve yakın zamanda Trabzonspor Yönetimi'yle temasa geçeceği öğrenildi.
Sarı-Kırmızılı ekipte gösterdiği istikrarlı performansla alkış alan 27 yaşındaki oyuncu, çıktığı 8 lig maçında 1 gol attı, 2 asist yaptı. (Haber61)