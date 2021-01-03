Kayserispor Beşiktaş şifresiz İZLE, BJK Kayseri maçı kaç kaç?







Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan siyah-beyazlı takım, 28 puan topladı. Beşiktaş bu maçı kazandığı takdirde haftayı lider kapatacak.

Süper Lig'de 2 galibiyeti bulunan Hes Kablo Kayserispor ise 10 maçtır kazanamıyor. Ligdeki son galibiyetini 4. haftada MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek alan sarı-kırmızılı ekip, ardından oynadığı 10 karşılaşmada 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.



KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ: EKSİKLER



Kayserispor'dan pazar günü öğle saatlerinden yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcularımızdan tedavileri devam eden Silviu Lung, Yasir Subaşı, Ömer Uzun, Joseph Attamah ve Manuel Fernandes sakatlıklarından dolayı Beşiktaş maçı kadrosunda yer almamaktadır." denildi.

Beşiktaş'ın Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde kamp kadrosu açıklandı;



❌Adem Ljajic

❌Gökhan Töre

❌Rachid Ghezzal

❌Vincent Aboubakar https://t.co/02PVM5jxQH



— Sporx (@sporx) January 2, 2021

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Gökhan Töre ve Adem Ljajic ile annesinin cenazesine katılmak için ülkesinde bulunan Vincent Aboubakar kamp kadrosunda yer almadı.



KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ: KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR



Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında iki farkla üstünlüğü bulunuyor. Kayseri'de ev sahibi ekip 10, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma da berabere tamamlandı. Siyah-beyazlılar deplasmanda 24 gol atarken, rakibinin 31 golüne engel olamadı.









KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ: 49. MAÇ



Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 49. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 48 maçta Beşiktaş 27, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakibine 77 gol atarken, kalesinde 51 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'daki karşılaşmayı siyah-beyazlı takım 4-1 kazandı. Hes Kablo Kayserispor ise evinde rakibine 3-1 üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, elde ettiği galibiyetle rakibini 11 maç sonra yenmeyi de başardı.



KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ: EN FARKLI SKORLU MAÇLAR



Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı. Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maç, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.



MENSAH VE VIDA CEZA SINIRINDA



Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, bu karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde de aynı durumu yaşarsa, 17. haftadaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.