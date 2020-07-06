Kayserispor - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş Hes Kablo Kayserispor deplasmanına çıkıyor.



Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Saat 21:00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak ekranlara gelecek.



Karşılaşma öncesinde 5. Beşiktaş'ın 50 puanı bulunurken Kayserispor ise 28 puanla 17. sırada yer alıyor.



Muhtemel 11'ler



Beşiktaş'ta Tyler Boyd, Umut Nayir, Adem Ljajic ve Douglas maç kadrosunda olmayan isimler.



Kayserispor'da ise Zoran Kvrzic ile cezalı olan Yasir Subaşı ve Bernard Mendy maç kadrosunda olmayacak.



Muhtemel 11'ler



Kayserispor



Lung

Lopes

Sapunaru

Diego

Emre Taşdemir

Hasan Hüseyin

Djedje

Campanharo

Aksel

Henrique

Mesanovic



Beşiktaş



Ersin Destanoğlu

Gökhan Gönül

Vida

Ruiz

Rıdvan Yalçın

Elneny

Atiba

Lens

Diaby

N'Koudou

Burak Yılmaz



48. maç



Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de yarın 48. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 47 maçta Beşiktaş 27, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.



Rekabetteki son 11 karşılaşmayı kaybetmeyen, 8'ini kazanıp, 3'ünde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 76 golüne, sarı-kırmızılılar 45 golle karşılık verdi.



Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı.



Kayseri'deki maçlar



Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında bir farkla üstünlüğü bulunuyor.



Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.



Rekabette deplasmandaki son 5 maçı yitirmeyen, 3'ünü kazanan siyah-beyazlıların 23 golüne, Kayserispor 28 golle yanıt verdi.



Geçen sezon Kayseri'de yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlandı.



En farklı skorlu galibiyetler



Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.



Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.



Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.



