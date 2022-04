Kayserispor - Beşiktaş: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligde geçen hafta Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olan Beşiktaş; 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgiyle 51 puan elde etti.Yukatel Kayserispor ise 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 yenilgiyle 43 puan topladı.Beşiktaş'ta Can Bozdoğan, Josef de Souza, Mehmet Topal, Gökhan Töre, Umut Meraş ve Domagoj Vida maç kadrosunda yer almıyor.Ersin, Welinton, Necip, Montero, Rıdvan, Rosier, Pjanic, Atiba, Ghezzal, Güven, BatshuayiLung, Onur Bulut, Mert, Hosseini, Carole, Emrah, Attamah, Campanharo, Bertolacci, Thiam, GavranovicDerbi maç öncesi 10 oyuncu sarı kart ceza sınırındaBeşiktaş'ta maç öncesi Miralem Pjanic, Francisco Montero, Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Cyle Larin ve Oğuzhan Özyakup sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 36. haftada Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de 52. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 51 maçta Beşiktaş 30, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.Beşiktaş rakibine 86 gol atarken, kalesinde 54 gol gördü.Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan lig mücadelesini Beşiktaş, evinde 4-2 kazandı.Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde iki takım bir kez daha karşı karşıya gelirken, Yukatel Kayserispor rakibini deplasmanda 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında bir farkla üstünlüğü bulunuyor.Kayseri'de ev sahibi ekip 10, Beşiktaş 9 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma da berabere tamamlandı.Siyah-beyazlılar deplasmanda 26 gol atarken, rakibinin 31 golüne engel olamadı.Geçen sezon Kayseri'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.Bu arada, 2010-2011 ve bu sezon İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetleriyle biten iki maç, taraflar arasındaki en gollü karşılaşmalar oldu.Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 12 maçta 9 kez puan kaybı yaşadı.Söz konusu dönemde rakiplerini 3 kez yenebilen Beşiktaş, 7 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, bu 12 karşılaşmada 20 puan yitirdi.Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde ligde 5. maça çıkacak.Siyah-beyazlı ekip, Ismael yönetimindeki 4 maçın sadece birini kazanabildi. İki karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Kasımpaşa'ya ise mağlup oldu.