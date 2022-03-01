Kayserispor, Beşiktaş maçına hazır

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacağı zorlu Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor, Beşiktaş maçına hazır
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01 Mart 2022 16:16
Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı çeyrek final maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

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