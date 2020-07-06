Kayserispor Beşiktaş maçı İZLE, CANLI Kayserispor Beşiktaş maçı burada

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş Hes Kablo Kayserispor deplasmanına çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Saat 21:00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma öncesinde 5. Beşiktaş'ın 50 puanı bulunurken Kayserispor ise 28 puanla 17. sırada yer alıyor.

Ersin, Gökhan, Ruiz, Vida, Rıdvan, Necip, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Burak

Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego Angelo, Miguel Lopes, Djedje, Campanharo, Enver Cenk, Hasan Hüseyin, Henrique, Kravets.

Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 47 maçta Beşiktaş 27, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 11 karşılaşmayı kaybetmeyen, 8'ini kazanıp, 3'ünde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 76 golüne, sarı-kırmızılılar 45 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında bir farkla üstünlüğü bulunuyor.

Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabette deplasmandaki son 5 maçı yitirmeyen, 3'ünü kazanan siyah-beyazlıların 23 golüne, Kayserispor 28 golle yanıt verdi.

Geçen sezon Kayseri'de yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlandı.





Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.



