Kayserispor, Bayram Bektaş ile yollarını ayırdı!

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmanın ardından teknik direktör Bayram Bektaş ve ekibiyle yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığı belirtildi.



Açıklamada, "Bayram Bektaş ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.



Sarı-kırmızılı kulübün basın sözcüsü Mustafa Tokgöz de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayram Bektaş hocamızla karşılıklı anlaşarak yolumuzu ayırmaya karar verdik, kendisine yeni kariyerinde yürekten başarılar dilerim." ifadesini kullandı.



6 MAÇTA 4 YENİLGİ



Kayserispor, Süper Lig'de geride kalan 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet almıştı.



