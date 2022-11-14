Kayserispor başkanlığı için favori: Ertekin

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın istifa sinyali vermesinin ardından başkanlık için Erciyes Anadolu Holding şirketinin CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'in ismi gündeme geldi.



İddialara göre Ertekin'in TMSF den izin aldığı ve başkanlık için hazır olduğu kulislerde konuşulmaya başlandı.



BERNA GÖZBAŞI NE DEMİŞTİ?



"3 yılda inanılmaz mücadeleler verdik. Herhalde yaptığım maddi katkıyı Kayserispor tarihinde hiçbir başkan yapmamıştır. Varımı yok ettim. Bu kulüp yaşasın diye elimden gelen bütün imkanları sundum ama artık gelinen bu noktada benim kulüp için yapabileceğim çok bir şey kalmadı. Hem kendi işim, hem kendi ailem, artık kendimi yok etme noktasına geldim. Bu konuyu şehrin dinamiklerine duyurmak istiyorum. 45 günlük arada mutlaka bu kulübe şehrin sahip çıkması gerekiyor. Dünya Kupası'nın olduğu süreçte kulübün yaşaması için ne çözüm olacaksa bunun konuşulması, karara varılması gerekiyor. Benim artık elimden bir şey gelmiyor. Herkese teşekkür ediyorum. Getirdiğim bu noktadan sonra Kayserispor'un diğer acıklı hikayelere dönmemesi için, sahip çıkılması için gerekli çağrıyı yapıyorum. Herkese, camiamıza çok teşekkür ediyorum."



Haber: Faruk Aydemir





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