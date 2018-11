Kayserispor başkanı Erol Bedir'den derbi yorumu

Kayserispor Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili Erol Bedir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra çıkan olaylara ilişkin görüşlerini paylaştı.Yazılı bir açıklama yayımlayan Erol Bedir, "Son yıllarda artan ve özetle, 'Birbirimize tahammülsüzlük.', 'Rakibe saygı noksanlığı.', 'Her ne olursa olsun ama 3 neticeli oyunun sonucu benim lehine olsun şartlanmışlığı.' cümleleriyle ifade edebileceğimiz hastalıklar, maalesef ülke futbolunu kemirmekte, yöneticisinden taraftarına, teknik heyetinden futbolcusuna bütün paydaşları bu sağlıksız ortama çekmektedir." ifadelerini kullandı.Futbol camiasının hiçbir paydaşının tarafsız bir şekilde yorum yapamadığını vurgulayan Bedir, yönetimler, hakemler, medya veya başka kurum ve kuruluşların kendi lehlerine davranışları adil olarak nitelediğini, aleyhte karar verilmesi durumunda ise her türlü komplo teorisinin üretilebildiğini kaydetti.Sesi gür çıkan, medya desteği güçlü ve taraftar sayısı çok olan takımların canları yandığında, yıllardır Anadolu takımlarının çektikleri sıkıntıları hatırlayabildiğini ifade eden Bedir, şu görüşlerini paylaştı:"Son oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlar ise hiçbir şekilde izah edilebilecek, sıradan meseleler değildir. İki güzide kulübümüz, gerçekten saygı duyulan dirayetli yönetimlere, çok tecrübeli teknik heyet ve oyuncu grubuna sahip olmalarına rağmen, maalesef hiç arzu etmediğimiz saha olayları yaşanmış, milyonlarca insan, gördükleri manzara karşısında tabiri caizse, şok olmuşlardır. Asıl şaşırtıcı olan ise maçtan hemen sonraki olaylardan daha çok, maçtan 1-2 gün sonraki yapılan açıklamalardır. Herkes kendince bir yön tayin etmiş, üzücü olan ve arzu edilmeyen asıl büyük fotoğrafı kapatmaya, haklı çıkmaya çalışmıştır. Kim haklı olursa olsun, gördüğümüz tablo değişecek midir? Veya bir oyuncu bir maç eksik ceza alırsa, olay normal mi kabul edilecektir?"Bedir, bütün takımların ve futbol camiasının aynı gemide olduğuna dikkati çekerek, "Birbirimize kenetlenip, tahammül edip, Türk futbolunu en yukarılara nasıl çıkarabiliriz, onu tartışmalıyız. Yoksa bu kadar sıkıntının yaşandığı ortamda, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yıllardır uyguladığı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk ve karar günlerini tartışarak bir yere varamayız. Diğer kulüp de kendince birtakım argümanlar kullanarak konuyu mecrasından çıkarabilir. Disipline sevklerle veya alışılmış diğer uygulamalarla ilgili kulüplerimizden gelebilecek yeni takvimler, Kulüpler Birliği Vakfında tartışılıp, TFF ile yapılacak görüşmelerde karara bağlanabilir. Her türlü olumsuzlukla mücadele edilen ülkemizde bir nebze gülümseyen yüzler oluşturan futbolumuzu, barışın ve saygının aracı yapmaya çalışalım." değerlendirmesinde bulundu.