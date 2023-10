Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, teknik direktör Recep Uçar'a güveniyor

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, teknik direktör Recep Uçar'a güvendiğini ve takımın daha iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi.



Çamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 9. haftasında Çaykur Rizespor karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından kulüpte bayram havası yaşandığını dile getirdi.



Çaykur Rizespor karşısında iyi bir takım oyunu sergilediklerini belirten Çamlı, "Sakatlar döndü, yeni transferler takıma uyum sağlamaya başladı. Bunlarla birlikte Çaykur Rizespor maçını kazandık. Sakatlıktan dönen oyuncular, ilerleyen haftalarda daha verimli olacak. Maç eksiklerini giderip, hocanın onlara verdiği görevleri yerine getirme konusunda hassasiyet gösterdikleri zaman Kayserispor başka bir noktaya gidecek." diye konuştu.



Çamlı, iyi bir takıma ve teknik heyete sahip olduklarını, son haftalarda ortaya konulan oyunun da yapılan transferlerin ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini aktardı.



"Recep Uçar'ı uzun süredir takip ediyordum"



Teknik heyetin yeni transferlerden maksimum düzeyde faydalandığının altını çizen Çamlı, şunları kaydetti:



"Son ana denk gelen bu transferler başarısız da olabilirdi ama uzun yıllardır bu manada işini iyi yapan bir sportif direktör Murat Duman'ın bizde olması büyük bir şans. Kayserispor'u profesyonel anlayışla yönetmek istediğimiz için transfer konusunu tamamen Murat Duman'a bıraktık. Sportif direktörümüz Murat Duman mevcut futbolcuların oyun sistemine, oyun anlayışına en uygun hocanın Recep Uçar olduğunu düşündü. Ben de Recep Uçar'ı uzun süredir takip ediyordum.



Spor kulüplerinde devamlılık bana göre esastır. Bir maç başarısız oldu diye hiçbir zaman teknik heyeti veya bu manada görev yapan kişileri suçlamamak lazım, sabırlı olmak lazım. Lig, çok uzun bir maraton. O yüzden herkesin sabırlı olması lazım. Kayserispor'a gönül verenlerin Kayserispor'a ve teknik heyete, burayı yönetenlere güvenmesi lazım. Kayserispor ligde layık olduğu yerde kalmaya devam edecek. Bundan ziyade benim en çok istediğim Çaykur Rizespor maçındaki gibi insanlara keyif veren, oynadığı futbolla herkesi 'İyi ki ben bu maçı seyrettim' dedirtecek seviye futbol üreten bir takım olma hüviyetinin kazanılması."



Ali Çamlı, Atakaş Hatayspor maçı öncesinde eksik ya da sakat oyuncunun bulunmadığını, takımda morallerin yerinde olduğunu ve bundan sonrasında sözü sahaya çıkacak 11 oyuncunun söyleyeceğini belirtti.



"Her türlü sonucu da hoşgörüyle karşılayabilirim"



Ligde gelecek 3 haftanın kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çeken Çamlı, şöyle devam etti:



"Bundan sonra bir sakatlık problemimiz olmazsa çok iyi bir takımımız var. Bu takım bu şehri en iyi şekilde temsil kabiliyetine sahip. Onlara da çok güveniyorum. Kayserispor, bugün dünden daha iyi olacak, yarın daha da iyi olacak. Önümüzde milli ara öncesinde 3 önemli karşılaşma var. Yani bizim elimizde olmayan, saha içerisinde gelişebilecek olumsuzluklar olmazsa bu 3 maçı da alabiliriz. Bunu yapacak kapasite de var ama her türlü sonucu da hoşgörüyle karşılayabilirim. Her maçı kazanacaksınız diye bir kaide yok. Bu işin içinde, doğasında yenmek de yenilmek de var."



"Hocamız bizim için çok değerli"



Recep Uçar'ın Kayserispor için elinden geleni yaptığını değinen Çamlı, "Geldiği günden beri çok ciddi şekilde özverili bir çalışma ortaya koyan Recep Uçar ve ekibini kutluyorum. Bir maçta hocayı göklere çıkartıp bir maçta yerin dibine batırmak normal, akıllı bir adamın yapacağı bir şey değil. Recep Uçar'ın bu kulüpte başarılı olacağını düşünüyorum. Buna herkes inansın. Recep hocanın futbol bilgisi çok üst düzeyde. Hocamız bizim için çok değerli. Recep hocanın Kayserispor'dan giderse daha büyük bir kulübe, çok daha büyük bir futbol takımının başına gitmesini isterim çünkü bunu hakikaten karakteriyle, duruşuyla hak eden bir kişi." ifadelerini kullandı.



"Thiam gerçek bir kaptan"



Ligde 8 kez fileleri havalandıran takımın en golcü ismi Mame Thiam'la ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çamlı, şunları kaydetti:



"Vallahi her maçta gol atsın da gol kralı olup olmaması beni ilgilendirmiyor. Thiam bizim takımımızda son derece pozitif bir karakter. Gerçek bir kaptan. Kendini şu anda Kayseri'nin öz evladı gibi hissediyor. Kaptanlığı da çok iyi yapıyor. Toparlayıcı bir yapısı var. Thiam bu takıma çok lazım. O da burayı seviyor. Bizim için değerli olan bu. Hakikaten bir Kayserili gibi bu kulübe kendini adapte etti. İnşallah bundan sonra da bizimle yola devam etmesini istiyoruz. Daha doğrusu bu kulüpten emekli olsun istiyorum."