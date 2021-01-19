Kayserispor - Başakşehir: Muhtemel 11

Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Hakem Serkan Tokat'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İki maçlık galibiyet serisi Demir Grup Sivasspor beraberliğiyle son bulan Medipol Başakşehir, haftaya 23 puanla girdi.
Son maçında Gaziantep FK'ye 2-1 kaybeden Hes Kablo Kayserispor ise 16 puana sahip.
İki takımın eksikleri
Başakşehir'de Junior Caiçara, Bolingoli ve Nacer Chadli ile birlikte kaleci Mert Günok'un bu karşılaşmada oynaması beklenmiyor.
Kayserispor'un eksikleri ise Ömer Uzun, Silviu Lung, Yasir Subaşı, Denis Alibec olarak bekleniyor.
Muhtemel 11'ler
Kayserispor
Doğan
Kolovetsios
Sapunaru
Attamah
Aziz
Kvrzic
Avramovski
Manuel Fernandes
Lennon
Henrique
Kanga
Başakşehir
Volkan Babacan
Rafael
Epureanu
Ponck
Hasan Ali
Mahmut
İrfan Can
Deniz
Aleksic
Crivelli
Demba Ba
3 isim sınırda
Medipol Başakşehir'de bu sezon 3'er sarı kart gören İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir ceza sınırında bulunuyor.
Bu üç futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 21. haftada Çaykur Rizespor'U ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Hakem Serkan Tokat'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İki maçlık galibiyet serisi Demir Grup Sivasspor beraberliğiyle son bulan Medipol Başakşehir, haftaya 23 puanla girdi.
Son maçında Gaziantep FK'ye 2-1 kaybeden Hes Kablo Kayserispor ise 16 puana sahip.
İki takımın eksikleri
Başakşehir'de Junior Caiçara, Bolingoli ve Nacer Chadli ile birlikte kaleci Mert Günok'un bu karşılaşmada oynaması beklenmiyor.
Kayserispor'un eksikleri ise Ömer Uzun, Silviu Lung, Yasir Subaşı, Denis Alibec olarak bekleniyor.
Muhtemel 11'ler
Kayserispor
Doğan
Kolovetsios
Sapunaru
Attamah
Aziz
Kvrzic
Avramovski
Manuel Fernandes
Lennon
Henrique
Kanga
Başakşehir
Volkan Babacan
Rafael
Epureanu
Ponck
Hasan Ali
Mahmut
İrfan Can
Deniz
Aleksic
Crivelli
Demba Ba
3 isim sınırda
Medipol Başakşehir'de bu sezon 3'er sarı kart gören İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir ceza sınırında bulunuyor.
Bu üç futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 21. haftada Çaykur Rizespor'U ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.