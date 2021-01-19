Kayserispor - Başakşehir: Muhtemel 11

Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak.Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Hakem Serkan Tokat'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.İki maçlık galibiyet serisi Demir Grup Sivasspor beraberliğiyle son bulan Medipol Başakşehir, haftaya 23 puanla girdi.Son maçında Gaziantep FK'ye 2-1 kaybeden Hes Kablo Kayserispor ise 16 puana sahip.Başakşehir'de Junior Caiçara, Bolingoli ve Nacer Chadli ile birlikte kaleci Mert Günok'un bu karşılaşmada oynaması beklenmiyor.Kayserispor'un eksikleri ise Ömer Uzun, Silviu Lung, Yasir Subaşı, Denis Alibec olarak bekleniyor.DoğanKolovetsiosSapunaruAttamahAzizKvrzicAvramovskiManuel FernandesLennonHenriqueKangaVolkan BabacanRafaelEpureanuPonckHasan AliMahmutİrfan CanDenizAleksicCrivelliDemba BaMedipol Başakşehir'de bu sezon 3'er sarı kart gören İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir ceza sınırında bulunuyor.Bu üç futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 21. haftada Çaykur Rizespor'U ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.