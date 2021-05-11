Kayserispor, Başakşehir'den istediğini aldı

Süper Lig'de Başakşehir ile Kayserispor, Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan çıkmadı ve maç 0-0 golsüz eşitlik ile sona erdi.



Geçen sezonun şampiyonu ve bu sezon geçen hafta kümede kalmayı garantileyen Başakşehir, sezonu Çaykur Rizespor deplasmanında tamamlayacak. Kayserispor ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Süper Lig'in 41. haftasındaki Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.



15. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Medipol Başakşehir ceza yayı önünde topla buluşan Muhar'ın plase vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.



Mücadelenin ilk yarısı, golsüz tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





68. dakikada konuk ekibin sol kanattan gelişen atağında Pedro Henrique, ceza sahasına doğru yaklaştı, açısını düzeltip çaprazdan topa sert vurdu. Kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



76. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Crivelli'nin ceza sahasında kafayla indirdiği topu önünde bulan Berkay, ayağının dışıyla şutunu çekti. Top, yandan auta gitti.



Mücadele, golsüz sona erdi.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey



Medipol Başakşehir: Mert Günok, Uğur Uçar (Dk. 46 Aleksic), Ravil Tagir, Duarte, Bolingoli (Dk. 63 Crivelli), Ndayishimiye (Dk. 62 Caiçara), Mahmut Tekdemir (Dk. 87 Tolga Ciğerci), Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Chadli



Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Attamah, Kolovetsios, Paz, Aziz Eraltay, Lennon (Dk. 77 Ramazan Civelek), Muhar, Avramovski (Dk. 82 Yasir Subaşı), Pedro Henrique, İlhan Parlak (Dk. 77 Luckassen)



Sarı kartlar: Dk. 13 Bolingoli (Medipol Başakşehir), Dk. 83 Yasir Subaşı (Hes Kablo Kayserispor)







