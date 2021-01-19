Kayserispor - Başakşehir: 11'ler

Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor ile Başakşehir kozlarını paylaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kayserispor - Başakşehir: 11'ler
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19 Ocak 2021 07:44
Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Hakem Serkan Tokat'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

İki maçlık galibiyet serisi Demir Grup Sivasspor beraberliğiyle son bulan Medipol Başakşehir, haftaya 23 puanla girdi.

Son maçında Gaziantep FK'ye 2-1 kaybeden Hes Kablo Kayserispor ise 16 puana sahip.

HER İKİ TAKIMIN DA 11'İ BELLİ OLDU

KAYSERİSPOR



BAŞAKŞEHİR





3 isim sınırda

Medipol Başakşehir'de bu sezon 3'er sarı kart gören İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 21. haftada Çaykur Rizespor'U ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.



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