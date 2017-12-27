Kayserispor Antalyaspor maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?



KAYSERİSPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupanın son 16 turunda oynanacak Kayserispor-Antalyaspor maçı naklen yayınlanacak.



27 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak maç, A2 TV'den canlı olarak yayınlanacak.



Kayserispor-Antalyaspor maçı 27 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren A2 TV'de şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak.







Genel Bilgiler . Kupanın son 16 turunda oynanacak Kayserispor-Antalyaspor maçı naklen yayınlanacak.27 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak maç, A2 TV'den canlı olarak yayınlanacak.Kayserispor-Antalyaspor maçı 27 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren A2 TV'de şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak.





- Ev sahibi takımda Asamoah Gyan, Fernando Boldrin, Erkan Kaş, Tiago Lopes, Canberk Aydın, misafir takımda ise Samir Nasri sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.



- 32.864 kişi kapasiteli Büyükşehir Bld Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.



Ev Sahibi



- Hakem Hüseyin Göçek yönetiminde çıktığı 23 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti.



Konuk Ekip



- Hakem Hüseyin Göçek yönetiminde çıktığı 27 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik, 12 mağlubiyet elde etti.



Son Karşılaşmalar



- Her iki takımda 3 galibiyet elde ederken, 4 maç berabere tamamlandı.



- Kayserispor 11 gol atarken, Antalyaspor 9 golle karşılık verdi.



- 7 maç 2,5 gol altında, 3 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.



- 4 maçta karşılıklı gol olurken, 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.



- 5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.



- Kayserispor 3 ve Antalyaspor 5 maçta ilk golü atan taraf oldular.





- Kayserispor ile Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Tur 1/8 ilk maçında karşı karşıya geliyor.- Ev sahibi takımda Asamoah Gyan, Fernando Boldrin, Erkan Kaş, Tiago Lopes, Canberk Aydın, misafir takımda ise Samir Nasri sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- 32.864 kişi kapasiteli Büyükşehir Bld Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.- Hakem Hüseyin Göçek yönetiminde çıktığı 23 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti.- Hakem Hüseyin Göçek yönetiminde çıktığı 27 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik, 12 mağlubiyet elde etti.- Her iki takımda 3 galibiyet elde ederken, 4 maç berabere tamamlandı.- Kayserispor 11 gol atarken, Antalyaspor 9 golle karşılık verdi.- 7 maç 2,5 gol altında, 3 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 4 maçta karşılıklı gol olurken, 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.- Kayserispor 3 ve Antalyaspor 5 maçta ilk golü atan taraf oldular.

Kayserispor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor-Antalyaspor karşı karşıya gelecek.