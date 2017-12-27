Kayserispor Antalyaspor maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Kayserispor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Kayserispor-Antalyaspor maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

27 Aralık 2017 03:22
Kayserispor Antalyaspor maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?
Kayserispor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor-Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

KAYSERİSPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupanın son 16 turunda oynanacak Kayserispor-Antalyaspor maçı naklen yayınlanacak.

27 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak maç, A2 TV'den canlı olarak yayınlanacak.

Kayserispor-Antalyaspor maçı 27 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren A2 TV'de şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak.



Genel Bilgiler
- Kayserispor ile Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Tur 1/8 ilk maçında karşı karşıya geliyor.

- Ev sahibi takımda Asamoah Gyan, Fernando Boldrin, Erkan Kaş, Tiago Lopes, Canberk Aydın, misafir takımda ise Samir Nasri sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

- 32.864 kişi kapasiteli Büyükşehir Bld Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ev Sahibi

- Hakem Hüseyin Göçek yönetiminde çıktığı 23 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti.

Konuk Ekip

- Hakem Hüseyin Göçek yönetiminde çıktığı 27 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik, 12 mağlubiyet elde etti.

Son Karşılaşmalar

- Her iki takımda 3 galibiyet elde ederken, 4 maç berabere tamamlandı.

- Kayserispor 11 gol atarken, Antalyaspor 9 golle karşılık verdi.

- 7 maç 2,5 gol altında, 3 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

- 4 maçta karşılıklı gol olurken, 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

- 5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.

- Kayserispor 3 ve Antalyaspor 5 maçta ilk golü atan taraf oldular.


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