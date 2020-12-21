Kayserispor, Antalya deplasmanında VAR'a takıldı

Antalyaspor'a deplasmanda 2-0 yenilen ve mücadelede iki golü VAR incelemesi sonrası iptal edilen Kayserispor'un paylaşımı👇 https://t.co/r2QB0HApTx



— Sporx (@sporx) December 21, 2020

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Antalya ekibi maçı 2-0 kazandı.Maçta Antalyaspor'un golleri; 37. dakikada Amilton ve 40. dakikada Fredy'den geldi.Bu sonuçla birlikte Antalyaspor puanını 17'ye yükseltti. Son 4 maçında yenilmeyen Antalyaspor, 2 maçı kazandı ve 2 maçında berabere kaldı. Son 8 maçında kazanamayan Kayserispor ise 10 puanla 18. sırada kaldı.Antalyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kayserispor ise aynı haftada Konyaspor'u sahasında konuk edecek.Kayserispor'un oyuncusu Pedro Henrique'nin maçta bulduğu iki gol VAR uyarılarıyla iptal edildi. 66. dakikadaki golde, VAR tarafından çağrılan hakem Ümit Öztürk faul gerekçesiyle iptal kararı verdi. 70. dakikadaki gol de, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.10. dakikada Kvrzic'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.33. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasında altıpas üzerinde topla buluşan Sam'in şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.37. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Jahovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Amilton, kaleci Doğan Alemdar'ın sağından topu ağlara gönderdi: 1-040. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Bünyamin Balcı'nın pasında Fredy, ceza sahası dışından sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-065. dakikada Pedro Henrique'nin topu ağlara gönderdiği pozisyon için VAR incelemesine başvuran hakem Ümit Öztürk, bu futbolcunun Veysel Sarı'ya faul yaptığı gerekçesiyle golün geçerli olmadığına hükmetti.70. dakikada bir kez daha Pedro Henrique'nin topu ağlara gönderdiği pozisyon sonrası VAR odasından gelen uyarıyı dikkate alan hakem Ümit Öztürk, pozisyonu izledikten sonra golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı.AntalyaÜmit Öztürk, Esat Sancaktar, Osman Gökhan BilirBoffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin, Fredy, Sam (Dk. 81 Hakan Özmert), Podolski (Dk. 81 Eren Albayrak), Amilton (Dk. 87 Gökdeniz Bayrakdar), Jahovic (Dk. 65 Orgill)Doğan Alemdar, Miguel Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic (Dk. 68 İlhan Parlak), Attamah, Lennon, Fernandes (Dk. 46 Campanharo), Pedro Henrique, Alibec (Dk. 46 Kanga)Dk. 37 Amilton, Dk. 40 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)Dk. 34 Sam, Dk. 37 Amilton, Dk. 90+4 Nuri Şahin, Dk. 90+5 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 86 Campanharo (Hes Kablo Kayserispor)