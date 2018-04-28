Kayserispor Alanyaspor maçı canlı hangi kanalda? Kayseri Alanya canlı yayını

Kayserispor-Alanyaspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 31. haftasında Kayserispor-Alanyaspor karşı karşıya gelecek.
KAYSERİSPOR-ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? |
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 31. haftasında oynanacak Kayserispor-Alanyaspor maçı naklen yayınlanacak.
28 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak maç, beIN Sports 2 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Kayserispor-Alanyaspor maçı 28 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'dan itibaren beIN Sports 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
KAYSERİSPOR-ALANYASPOR MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN... GALATASARAY'IN SON 4 MAÇI (63)29.04.2018 Galatasaray v Beşiktaş 06.05.2018 Akhisarspor v Galatasaray 13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya 20.05.2018 Göztepe v GalatasarayBEŞİKTAŞ'IN SON 4 MAÇI (62)29.04.2018 Galatasaray v Beşiktaş 06.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor 13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş 20.05.2018 Beşiktaş v SivassporBAŞAKŞEHİR'İN SON 4 MAÇI (62)29.04.2018 Osmanlıspor v Başakşehir 06.05.2018 Başakşehir v Sivasspor 13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir 20.05.2018 Başakşehir v KasımpaşaFENERBAHÇE'NİN SON 5 MAÇI(60)29.04.2018 Kasımpaşa v Fenerbahçe 06.05.2018 Fenerbahçe v Bursaspor 13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe 20.05.2018 Fenerbahçe v KonyasporPUAN DURUMU(63) Galatasaray(62) Beşiktaş(62) Başakşehir(60) FenerbahçeSÜPER LİG 30. HAFTA SONUÇLARI20 Nisan 2018 CumaBaşakşehir 3-1 Kayserispor21 Nisan 2018 CumartesiKarabükspor 1-4 BursasporGençlerbirliği 0-3 OsmanlısporTrabzonspor 0-2 SivassporAlanyaspor 2-3 Galatasaray22 Nisan 2018 Pazar
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