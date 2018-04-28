Kayserispor Alanyaspor maçı canlı hangi kanalda? Kayseri Alanya canlı yayını

29.04.2018 Galatasaray v Beşiktaş

06.05.2018 Akhisarspor v Galatasaray

13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya

20.05.2018 Göztepe v Galatasaray

29.04.2018 Galatasaray v Beşiktaş

06.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor

13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş

20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor

29.04.2018 Osmanlıspor v Başakşehir

06.05.2018 Başakşehir v Sivasspor

13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir

20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa

29.04.2018 Kasımpaşa v Fenerbahçe

06.05.2018 Fenerbahçe v Bursaspor

13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe

20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor

(63) Galatasaray

(62) Beşiktaş

(62) Başakşehir

(60) Fenerbahçe

Başakşehir 3-1 Kayserispor

Karabükspor 1-4 Bursaspor

Gençlerbirliği 0-3 Osmanlıspor

Trabzonspor 0-2 Sivasspor

Alanyaspor 2-3 Galatasaray

Akhisarspor 1-1 Göztepe

Konyaspor 2-0 Kasımpaşa

Beşiktaş 3-1 Malatyaspor

Fenerbahçe 4-1 Antalyaspor

Kayserispor-Alanyaspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 31. haftasında Kayserispor-Alanyaspor karşı karşıya gelecek.Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 31. haftasında oynanacak Kayserispor-Alanyaspor maçı naklen yayınlanacak.28 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak maç, beIN Sports 2 ekranında canlı olarak yayınlanacak.Kayserispor-Alanyaspor maçı 28 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'dan itibaren beIN Sports 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.