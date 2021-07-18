Kayserispor Aaron Lenon'la yolları ayırdı

Kayserispor, İngiliz kanat oyuncusu Aaron Lennon ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor Aaron Lenon'la yolları ayırdı
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18 Temmuz 2021 03:20
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da İngiliz futbolcu Aaron Lennon ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Aaron Lennon! Kulübümüz profesyonel futbolcularından Aaron Lennon ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.


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