Kayserispor'a transfer yasağı geldi!

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, taraftarın 'Hikmet İstifa' tepkilerine transfer yasağı ile cevap verdi.



"Kulübe transfer yasağı geldi, yasağı açtırın o zaman iyi futbolcular alalım biz de" diye ilginç bir açıklama yapan Çamlı, yine herkesi sabırlı olmaya davet etti.



Asbaşkan Ali Çamlı, "Uğraştığımız çok şey var. Transfer yasağı da bunardan biri. Bakacağız arkadaşlar, biz bunun derdindeyiz. Yasak geçmiş dönemlerden geldi. Seyirci müsterih olsun. Bu takım başarılı olacak. Takımın durumu ve transfer yasağı hakkında daha sonra açıklama yaparız. Bu takım başarılı olacak, emin olun" ifadesini kullandı.



Haber: Faruk AYDEMİR





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