Kayserispor'a transfer yasağı geldi!

Süper Lig takımlarından Kayserispor'un asbaşkanı Ali Çamlı, kulübün transfer yasağı cezası aldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kayserispor'a transfer yasağı geldi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Aralık 2021 10:56
Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, taraftarın 'Hikmet İstifa' tepkilerine transfer yasağı ile cevap verdi.

"Kulübe transfer yasağı geldi, yasağı açtırın o zaman iyi futbolcular alalım biz de" diye ilginç bir açıklama yapan Çamlı, yine herkesi sabırlı olmaya davet etti.

Asbaşkan Ali Çamlı, "Uğraştığımız çok şey var. Transfer yasağı da bunardan biri. Bakacağız arkadaşlar, biz bunun derdindeyiz. Yasak geçmiş dönemlerden geldi. Seyirci müsterih olsun. Bu takım başarılı olacak. Takımın durumu ve transfer yasağı hakkında daha sonra açıklama yaparız. Bu takım başarılı olacak, emin olun" ifadesini kullandı.

Haber: Faruk AYDEMİR


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.