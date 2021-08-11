Kayserispor'a İsviçreli golcü: Gavranovic

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, İsviçreli forvet Mario Gavranovic ile 2 yıllığına anlaştı

Haber; AA
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Kayserispor'a İsviçreli golcü: Gavranovic
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11 Ağustos 2021 13:54
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, İsviçreli forvet Mario Gavranovic ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, geçen sezon Dinamo Zagreb forması giyen 31 yaşındaki Gavranovic ile 2 yıllık anlaşmaya varıldı.

Oyuncunun bugün akşam saatlerinde kente gelmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Gavranovic, Dinamo Zagreb formasıyla 2020-2021 sezonda çıktığı 27 maçta 17 gol, 2021-2022 sezonunda ise 5 maçta 1 gol kaydetti.

 


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