Kayserispor'a İranlı orta saha

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, İranlı futbolcu Ali Karimi'nin transferini duyurdu.
Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan sezon Katar SC forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Karimi ile anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından da Karimi'nin kulüp tesislerindeki görüntüleri yayımlandı.
Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan sezon Katar SC forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Karimi ile anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından da Karimi'nin kulüp tesislerindeki görüntüleri yayımlandı.