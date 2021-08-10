Kayserispor'a İranlı orta saha

Kayserispor, son olarak Katar SC'de oynayan 27 yaşındaki İranlı orta saha oyuncusu Ali Karimi'yi kadrosuna kattı.

Haber; AA
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Kayserispor'a İranlı orta saha
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10 Ağustos 2021 22:42
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, İranlı futbolcu Ali Karimi'nin transferini duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan sezon Katar SC forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Karimi ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından da Karimi'nin kulüp tesislerindeki görüntüleri yayımlandı.

 


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