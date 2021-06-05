Kayserispor'a bedava Ganalı orta saha: Wakaso

Kayserispor, Vitoria Guimares ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Alhassan Wakaso ile görüşmelerini sürdürüyor.

, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'a bedava Ganalı orta saha: Wakaso
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05 Haziran 2021 14:34
Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu küme düşme hattının hemen üzerine tamamlayan Kayserispor'da transfer çalışmaları başladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip Vitoria Guimares ile sözleşmesi sona eren Ganalı orta saha Alhassan Wakaso'ya resmi teklifini iletti.

Ganalı orta saha oyuncusu Guimares'ten gelen sözleşme yenileme teklifini geri çevirdi. Wakaso'nun mali anlamda daha iyi teklif aldığı Kayserispor ile görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi.

Piyasa değeri 1 milyon Avro olarak gösterilen Wakaso geride bıraktığımız sezon VitoriaGuimares ile sadece 7 karşılaşmada forma giydi. [Kayseri Haber / Şevket Tekin]


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