Kayserispor'a 2 milyon dolar destek

Maddi sıkıntılar nedeniyle zamanında yapılamayan ödemeler sonrası transfer tahtasını açtıramayan Yukatel Kayserispor'un imdadına Erciyes Anadolu Holding yetişti.



Önceki gün Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Erciyes Anadolu Holding CEO su Alpaslan Baki Ertekin ve Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, olağan üstü toplandı.



Yukatel Kayserispor'un maddi sıkıntısının masaya yatırıldığı toplantıda TMSF yönetiminde olan Erciyes Anadolu Holding tarafından 2 milyon dolar verilmesi kararı verildi. Toplantıda ayrıca Kayserispor'a büyük bir destek kampanyası da başlatıldığı öğrenildi.



Haber: Faruk Aydemir





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