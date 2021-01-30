Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Fuat Çapa'nın takımı Kasımpaşa ile Dan Petrescu'nun çalıştırdığı Kayserispor kozlarını paylaştı.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor 1-0'lık skorla kazandı. Konuk ekibe 3 puanı getirenj golü 90+4'te Uğur Demirok kaydetti.Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 25 puanda kalırken, Kayserispor 22 puana yükseldi.Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.8. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Haddadi'nin pasında Yusuf Erdoğan ceza sahası içi sol çaprazında topu kontrol etti. Yusuf'un çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.13. dakikada ani gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında Henrique, orta sahada topla buluştuktan sonra takımını atağa çıkardı. Bu oyuncu, ceza sahasına yakın bir bölgede pasını Campanharo'ya verdi. Campanharo'nun sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü.22. dakikada Hes Kablo Kayserispor önemli bir fırsattan faydalanamadı. Lennon'ın tek pasında topla buluşan Maglica, Haddadi'den sıyrıldıktan sonra hızla kaleyi cepheden gören bir noktadan ceza sahasına girdi. Maglica, karşı karşıya kaldığı Ertuğrul Taşkıran'ı geçerek topu boş kaleye göndermek istedi ancak soluna iyi uzanan kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağa sahip olarak gole izin vermedi.45. dakikada Avramovski, sol kanatta son çizgiye yakın bir noktada yerden ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkte uygun durumda bulunan Maglica'nın yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran kale çizgisi üzerinde 2 hamlede topu kontrol etti.71. dakikada Aytaç Kara'nın Muhar'a yaptığı baskıyla topu önünde bulan Hajradinovic, meşin yuvarlağı savunmanın arkasına hareketlenen Hodzic'in koşu yoluna gönderdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar kontrol etti.90+1. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Orta sahada topla buluşan Hodzic'in savunmanın arkasına pasında sol çaprazda topla buluşan Varga'nın çıkardığı şutta kaleci Doğan Alemdar topu kornere çeldi.90+4. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Ramazan Civelek'in soldan kullandığı kornerde altı pasın içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Uğur Demirok'un arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.Recep Tayyip ErdoğanHüseyin Göçek, Aleks Taşcıoğlu, Deniz Caner ÖzaralErtuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Anıl Koç (Dk. 63 Koomson), Hajradinovic (Dk. 75 Yasin Dülger), Yusuf Erdoğan (Dk. 63 Varga), Thelin (Dk. 46 Hodzic)Doğan Alemdar, Kvrzic, Sapunaru, Uğur Demirok, Aziz Eraltay, Muhar, Campanharo (Dk. 85 Attamah), Lennon (Dk. 74 Ramazan Civelek), Avramovski, Henrique (Dk. 85 Nurettin Korkmaz), Maglica (Dk. 62 İlhan Parlak)Dk. 90+4 Uğur Demirok (Hes Kablo Kayserispor)Dk. 23 Luckassen, Dk. 55 Aytaç Kara (Kasımpaşa)