MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

'in 32. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçtamücadelesi 1-1 sona erdi.Gaziantep FK'ya üstünlüğü getiren gol, 62. dakikada Alexandru Maxim'den geldi. Kayserispor'un yıldızı Mensah, 73. dakikada, defans oyuncusu Diego ise 87. dakikada kırmızı kart gördü ve ev sahibi ekip maçı 9 kişi tamamladı. Mücadele 1-0 bitecek derken, Kayserispor'da Kravets 90+2. dakikada sahneye çıktı ve takımına 1 puanı getirdi.Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Gaziantep FK, puanını 42 yaptı ve 8. sırada yer aldı. Son 5 maçta 10 puan toplayan Kayserispor ise 32 puanla 16. basamakta kaldı.Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacakken, Gaziantep FK ise evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.Başakşehir (D)Trabzonspor5. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında, Furkan Soyalp'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Özer'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'dan döndü.12. dakikada taç atışı kullanan Kayserispor'da sol çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Kravets'in sert şutunda, kaleci Günay Güvenç topu güçlükle çıkardı.18. dakikada sol kanattaki Muhammet Demir'in pasında ceza sahası dışında Maxim meşin yuvarlakla buluştu. Maxim'in sert şutunda, top az farkla dışarı çıktı.36. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Kayserispor atağında, Enver Cenk Şahin'in pasında Kravets topla buluştu. Ceza sahası içinde Kravets'in topla buluşturduğu Hasan Hüseyin Acar'ın düzgün vuruşunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı.49. dakikada gelişen Kayserispor atağında, topla buluşan Mensah, rakibi Furkan Soyalp ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı, hakem faul kararı verdi. Serbest vuruşu kullanan Mensah'ın şutunda, kaleci Günay Güvenç topu kontrol etti.55. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında, Morais'in ortasında ceza sahası içinde Muhammet Demir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.62. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Furkan Soyalp'in ceza sahası içine pasında Maxim sağ çaprazda topla buluştu. Maxim'in plase vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-181. dakikada Kayserispor'un atağında, sol kanatta topla buluşan Emre Taşdemir'in şutunda meşin yuvarlağı önünde bulan Kravets'in sert vuruşunda, kaleci Günay Güvenç topu güçlükle çıkardı.90. dakikada sol çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Hasan Hüseyin Acar'ın ceza sahası içine ortasında Sapunaru'nun düzgün vuruşunda, kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi.90+2. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sağ çaprazda topla buluşan Hasan Hüseyin Acar'ın ceza sahasına ortasında ön bölümde kafalardan seken topu arka tarafta Kravets, kafayla filelere gönderdi: 1-1Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHalil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluLung, Emre Taşdemir (Dk. 90 Miguel Lopes), Hasan Hüseyin Acar, Pedro Henrique (Dk. 71 Situm), Kravets, Kvrzic (Dk. 90 Rienstra), Djedje (Dk. 90 Aksel Aktaş), Mensah, Enver Cenk Şahin (Dk. 46 Mesanovic), Sapunaru, DiegoGünay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Kenan Özer (Dk. 70 Pawlowski), Jefferson (Dk. 84 Sousa), Morais, Muhammet Demir (Dk. 89 Muğdat Çelik), Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp (Dk. 70 Güray Vural), Maxim, Kana BıyıkDk. 62 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 90+2 Kravets (Hes Kablo Kayserispor)Dk. 73 Mensah, Dk. 87 Diego (Hes Kablo Kayserispor)Dk. 54 Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 74 Jefferson, Dk. 85 Muhammet Demir, Dk. 87 Pawlowski, Dk. 90 Morais (Gaziantep FK)