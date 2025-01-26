Kayserispor 5 maçtır galibiyete hasret

Süper Lig'de son olarak Sivasspor'a kaybeden Kayserispor, Süper Lig'de 5 maçtır galibiyete hasret kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor 5 maçtır galibiyete hasret
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26 Ocak 2025 16:02
Son olarak ligin 15. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenen Bellona Kayserispor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 5 lig maçında galip gelemedi.

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ligin 16. haftasında konuk olduğu Onvo Antalyaspor'a 2-0 yenildi, 17. haftada ise evinde Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu.

Kayseri temsilcisi, ligin 18. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kalırken, 19. haftada iç sahada Reeder Samsunspor'a 1-0 kaybetti. 20. haftayı bay olarak geçiren Kayserispor, 21. haftada ise deplasmanda Net Global Sivasspor'a 5-2 kaybetti.

Bellona Kayserispor, bu maçın ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.

Ligin 22. haftasında 1 Şubat'ta Trabzonspor'u konuk edecek sarı-kırmızılı ekip, bu maçtan 3 puanla ayrılarak galibiyet hasretine son vermek istiyor.

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