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Kayserispor, 5 maçlık galibiyet orucuna son verdi

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenen Kayserispor, 5 maç sonra kazandı.

Kaynak: AA
Kayserispor, 5 maçlık galibiyet orucuna son verdi
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29 Ekim 2018 12:58
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenen Kayserispor, 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen ligde son 5 haftada galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılılar, Sivasspor'u Şamil Çinaz ve Tjaronn Chery'nin golleriyle 2-0 yenerek 5 maç sonra kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

Son galibiyetini ligin 4'üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek alan Kayserispor, bu maçın ardından Göztepe, Atiker Konyaspor ve Beşiktaş'a 2-0, Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Sivasspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Kayseri ekibi, bu sezon ligde 3'üncü galibiyetini alarak puanını 12'ye çıkardı.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Ankaragücü'ne konuk olacak.

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