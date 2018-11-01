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Kayserispor 4 eksikle çalıştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 11'inci haftada Pazar günü deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden start verdi.

Kaynak: DHA
Kayserispor 4 eksikle çalıştı
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01 Kasım 2018 15:14
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 11'inci haftada Pazar günü deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden start verdi.

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur'da dün Pazarspor ile mücadele eden ve 6-1 galip gelen Kayserispor'da kupa maçında görev alan oyuncular yenileme antrenmanı yaptı. Diğer futbolcular ise teknik direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde, ısınma ve kondisyon çalışmasının ardından yarı saha pas ve şut antrenmanı gerçekleştirdi.

Milli takım kampında sakatlanan Artem Kravets takımdan ayrı çalışırken hafta içi sakatlığı nükseden Deniz Türüç ve sakatlıkları bulunan Sakıb Aytaç, Hasan Hüseyin Acar ve Oğuzhan Berber antrenmana katılmadı.

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN KAYSERİSPOR'A ZİYARET
Kayserispor'un bugünkü idmanını minik öğrenciler de izledi. Mehmet İlgü İlköğretim Okulu'nda okuyan öğrenciler, sarı-kırmızılı takımın idmanını izleyerek teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile sohbet etti. Kayserispor'un antrenmanı öncesinde takımla birlikte hatıra fotoğrafı da çektiren öğrencilere sarı-kırmızılı atkı hediye edildi.

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