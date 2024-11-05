Kayserili milli sporcular, Kosova'daki Avrupa Muaythai Şampiyonası'na hazır

Kayserili 3 milli sporcu, 7-14 Kasım tarihlerinde Kosova'nın başkenti Priştine'de yapılacak Avrupa Büyükler Muaythai Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserili milli sporcular, Kosova'daki Avrupa Muaythai Şampiyonası'na hazır
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05 Kasım 2024 18:24
Kayserili 3 milli sporcu, 7-14 Kasım tarihlerinde Kosova'nın başkenti Priştine'de yapılacak Avrupa Büyükler Muaythai Şampiyonası'na katılacak.

Türkiye Muaythai Federasyonu Kayseri İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, şampiyonaya gidecek 18 kişilik kafilede, 2023-2024 dünya şampiyonu Gülistan Turan, 2023 dünya şampiyonu Sercan Koç, 2023 Avrupa şampiyonu Ezgi Keleş'te yer alıyor.

Milli Takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz'ün nezaretinde Kosova'ya gidecek kafile, müsabakalarda Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil etmek için ter dökecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Muaythai Milli Takımı'nda yer alan sporculara başarılar diledi.

Gelecek yıl yapılacak ulusal ve uluslararası faaliyetlerin hazırlıklarına devam ettiklerini belirten Ulu, "Emek ve gayretlerini esirgemeyen kıymetli antrenörlerimize, çalışkan, azimli ve bayrak sevdalısı sporcularımıza, her konuda desteklerini esirgemeyen Halil Demir hocamıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye Muaythai Federasyon başkanlığı seçiminde göreve devam edecek Hasan Yıldız başkanıma, federasyon yönetim kuruluna ve federasyonumuza başarılar diliyorum. Türk sporu için bütün enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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